Politie zoekt twee overvallers van nachtwinkel in Mechelen-aan-de-Maas Birger Vandael

05 augustus 2020

11u01 37 Maasmechelen Op dinsdagavond 14 januari werd in de Joseph Smeetslaan in het centrum van Mechelen-aan-de-Maas een overval gepleegd op een nachtwinkel. Twee gemaskerde en gewapende mannen gingen aan de haal met geld, sigaretten en sterkedrank. De politiezone Lanaken-Maasmechelen lanceert nu een getuigenoproep.

Bij de feiten werd de uitbater door de twee heren bedreigd met een pistool. Via de interne bewakingscamera van de nachtwinkel werden twee foto’s gecapteerd.

De politie doet een oproep naar personen die de daders menen te herkennen. Getuigen kunnen contact opnemen met de politiezone Lanaken-Maasmechelen op het nummer 089/47.47.47 of via een e-mail naar info@politielama.be. Uiteraard is discretie verzekerd bij het doorgeven van info.