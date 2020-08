Politie zoekt getuigen van gewapende overval in Prins Karelstraat ENL

05 augustus 2020

11u06

Bron: Parket Limburg 0 Maasmechelen De politiezone Lanaken- Maasmechelen heeft een opsporingsbericht verspreid van een man die op 27 december 2019 een gewapende overval pleegde in een woning aan de Prins Karelstraat.

De home invasion werd gepleegd door twee personen. Ze bedreigden een 22-jarig slachtoffer met een vuurwapen en namen hem geblinddoekt mee naar een bankautomaat aan de Rijksweg. Daar werd hij gedwongen om zijn bankcode te geven.

De politiezone heeft inmiddels een robotfoto gemaakt van één van de verdachten. Het gaat om een man van rond de 25 à 30 jaar oud en 1 meter 80 groot. Hij heeft een normale lichaamsbouw, een Nederlands accent (straattaal) en sprak Arabisch tegen zijn kompaan. Vermoedelijk is hij van Noord-Afrikaanse afkomst.

Wie de man herkent, kan contact opnemen met de politiezone Lanaken-Maasmechelen via het nummer 089/47.47.47 of via mail info@politielama.be.