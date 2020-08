Politie treft mensen uit ‘corona-hotspots’ aan in Maasmechelse discotheek Birger Vandael

04 augustus 2020

15u15 4 Maasmechelen Afgelopen zaterdagavond- en nacht heeft de politie Lanaken-Maasmechelen een grootschalig toezicht uitgevoerd in beide gemeenten. In Maasmechelen werd rond half twee ‘s nachts een discotheek opgemerkt waar de deuren nog geopend waren. Zo’n 25 feestvierders trokken zich hoegenaamd niets aan van de huidige maatregelen. Onder hen ook een aantal personen die afkomstig waren uit zogenaamde ‘corona-hotspots’ uit andere gemeenten en provincies.

Ongeveer 30 politieambtenaren, bijgestaan door twee federale hondengeleiders, werden ingezet tijdens de actie van de politie. Die was hoofdzakelijk gericht op het controleren van het sluitingsuur, het verbod op samenscholingen en het naleven van de mondmaskerplicht.

Lachgas in verboden nachtclub

Helaas was men niet overal even voorbeeldig. Door de alertheid van de politie werd de geopende nachtbar opgemerkt, terwijl de huidige coronamaatregelen de opening verbiedt. “De zaak was geopend en dat op zich is al in overtreding met de huidige wetgeving”, vertelt Tania Olaerts van het communicatieteam bij de politie. “Er stond muziek op en er werd een klein feestje gebouwd.”

Alle aanwezige klanten werden gecontroleerd. Twee onder hen bleken geseind te staan. Ter plaatse werd ook een fles lachgas in beslag genomen. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. De zaak werd door de politie ontruimd. “Uiteraard heeft ook de eigenaar een proces gekregen. We kunnen hem moeilijk verbieden om zijn zaak nog te openen, aangezien dit verbod al van kracht is.” Over de naam van de bewuste discotheek werd niet gecommuniceerd.

Merendeel wel in orde

Het merendeel van de horeca-uitbaters bleek overigens wel de voorschriften strikt na te leven. In de gecontroleerde shisha- en loungebars werd geen gebruik van waterpijpen vastgesteld.

Inzake de mondmaskerplicht werden binnen de politiezone dit weekend in totaal 13 processen-verbaal opgesteld. Naast corona-overtredingen werden er zeven inbreuken vastgesteld inzake verkeer.