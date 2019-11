Politie ontdekt drugslabo in pand op Oude Baan MMM

06 november 2019

18u19 21 Maasmechelen Aan de Oude Baan in Eisden is vanmorgen een drugslabo ontdekt. De federale gerechtelijke politie viel het pand binnen.

De civiele bescherming kwam ter plaatse en had de hele dag de handen vol met het leegmaken van de ruimte. Binnen bevonden zich gevaarlijke stoffen. Medewerkers droegen dan ook luchtdichte pakken. Vermoedelijk gaat het om de aanmaak van synthetische drugs. Over de omvang van het labo is nog niets duidelijk. Het parket communiceert later over mogelijk arrestaties.