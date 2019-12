Politie Lanaken-Maasmechelen waarschuwt voor werfdiefstallen BVDH

11 december 2019

12u39 4 Maasmechelen In de politiezone Lanaken-Maasmechelen is er de laatste maanden een opmerkelijke stijging van werfdiefstallen.De politie wil graag de aannemers waarschuwen en aanmoedigen om preventiemaatregelen te nemen: “Beveilig je werf, zeker met oog op de aankomende kerst- en nieuwjaarsperiode!”

Het begrip ‘werfdiefstal’ gaat enerzijds over de diefstallen van materialen op de werf en anderzijds over de diefstallen van werfvoertuigen. Werfdiefstallen gebeuren voornamelijk ‘s nachts, zowel in de week als in het weekend. In de nacht van dinsdag op woensdag werd er nog ingebroken op een werf aan de Joseph Smeetslaan te Maasmechelen en maandagnacht was dat al het geval aan de Paul Nicoulaan in Maasmechelen. Er werd op beide plaatsen werkmateriaal gestolen.

Je kan een aantal maatregelen treffen om het de daders moeilijker te maken. Zo raadt de politie aan om de werfkeet goed gesloten te houden, een afrastering rond de bouwplaats te zetten, te kiezen voor verlichting met bewegingssensoren, stuur- en/of wielsloten te gebruiken, machines te markeren en een inventaris op te maken van het materiaal.