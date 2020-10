Politie Lanaken-Maasmechelen hield afgelopen zondag controleactie van 40 voertuigen en 55 personen Giulia Latinne

04 oktober 2020

08u21 0 Maasmechelen Afgelopen zaterdag hield de politie Lanaken-Maasmechelen een controleactie op verschillende plaatsen in de gemeente Lanaken en Maasmechelen. In totaal werden 40 voertuigen en 55 personen tussen 13u en 21u gecontroleerd.

De politie van Lanaken-Maasmechelen betrapte 5 personen op druggebruik in het verkeer. Van 3 personen werd ook het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken en 2 voertuigen ingehouden. In een ander geval kregen 2 personen een proces-verbaal omdat ze geen rijbewijs op zak hadden. Daarbovenop werden in totaal 5 PV’s opgesteld voor drugsbezit tijdens de controleactie. Het ging telkens om kleine hoeveelheden voor eigen gebruik. Tot slot werd het rijbewijs van 1 persoon ingetrokken die te veel had gedronken, en werden 2 personen bekeurd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Ook in de toekomst zal de politie van Lanaken-Maasmechelen controleacties doen.