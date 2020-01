Politie LAMA voortaan aan het werk met gsm: “Nee, we spelen er geen spelletjes op” Marco Mariotti

22 januari 2020

17u15 0 Maasmechelen Je gaat de agenten van PZ Lanaken-Maasmechelen meer dan ooit op hun gsm actief zien. Niet om spelletjes te spelen, maar om uw gegevens te achterhalen bij controle. “We scannen nummerplaten, kunnen meteen in het rijksregisters, bijna àlles in enkele seconden”, zegt korpschef Jacques Phillipaerts. De app leidt tot minder administratie én meer blauw op straat.

Als een agent vroeger wilde overgaan tot controle en gegevens van je wilde opvragen, kon dat even duren. Hij of zij moest bellen naar het kantoor, de info moest doorgegeven om dan pas na een tijd te horen of een wagen gestolen was, iemand een gerechtelijk verleden had, misschien geseind stond, noem maar op. Maar dankzij de app Focus heeft élke agent voortaan zélf de mogelijkheid om al die info in enkele seconden op zijn gsm te zien.

“Een besparing van bijzonder veel tijd, maar ook de veiligheid van de agent wordt meer gegarandeerd”, zegt korpschef Jacques Phillipaerts. “Als iemand nu wordt opgeroepen voor een dringende interventie, kan een collega onderweg meteen opzoeken waar hij mee te maken zal hebben. Wie woont op dat adres, zijn daar kinderen aanwezig? Heeft één van de bewoners een gerechtelijk verleden of zijn er vergunde wapens in huis? Al die info kan je vergaren, nog voor dat je er aanbelt. Hetzelfde voor alcoholcontroles in het verkeer. Terwijl één collega de ademtest afneemt, kan de andere collega in enkele seconden de nummerplaat door het systeem halen en klaar.”

In praktijk krijgt élke agent een smartphone mét bijgevoegde app. “We zijn de eerste zone in Limburg die dit zal gebruiken, maar CARMA en Lommel gaan ook volgen. Bedoeling is dat op termijn alle zones hiermee zullen werken. Je kan er ook pv’s mee aanmaken, foto’s uitwisselen in een database, kortom: meer dan ooit is alle info die we nodig hebben ter beschikking en dan ook nog eens zeer dichtbij de agent.”

In totaal kunnen 16 politionele en overheidsbronnen geraadpleegd worden met de app. “Vergelijk het als een maatschappelijk ‘Röntgenfoto’ die je maakt van de persoon waar je mee te maken hebt. Vroeger moest je alle info apart op zoeken. Vandaag komt alles in één klik op je gsm te staan.”

Kaarten

Nog handig zijn de beschikbare kaarten. “Net zoals bij Google Maps kan de agent voortaan live zien waar interventies bezig zijn of waar ANPR-camera’s hangen. Tegelijk kunnen ook tijdelijke kaarten worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de route van de grote carnavalstoet.”

En wat met de oudere generatie agenten die niet vingervlug zijn met het toestel? “Die stimuleren we met een cursus. Maar al doende leer je er mee werken. Voor alle duidelijkheid: de controlekamer en het CIC blijven toegankelijk én beschikbaar. Als vanzelfsprekend bij dringende interventies als het allemaal snel moet gaan. Vroeger moesten zij ook gebeld worden voor minder dringende zaken, dus zij worden nu ontlast. Efficiënter kan niet."

Het toestel is officieel van de politie en geregistreerd. De info kan enkel met het bewuste toestel opgevraagd. “Je kan dus niet zomaar inloggen met die app van uit uw zetel en even thuis meesurfen.”