Politie is het moe: “Bel ons niet meer voor coronavragen!” Marco Mariotti

23 maart 2020

17u06 10 Maasmechelen Politie Lanaken-Maasmechelen is het moe dat burgers bellen met vragen over het coronavirus. De lijn staat al dagen roodgloeiend.

“We vragen met aandrang aan de bevolking om voor vragen met betrekking tot corona geen contact op te nemen met de politie , maar met de overheid", klinkt het in een mededeling.

“Je kan de politie altijd contacteren voor politionele vragen, maar niet over een pandemie. Al onze communicatielijnen zijn overbelast. We vragen de bevolking met aandrang om alle coronavragen te richten aan de gespecialiseerde overheidsdiensten of de gemeentelijke diensten.”