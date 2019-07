Politie gaat man (42) dinsdag nog kalmeren, donderdag doodt hij zijn vriendin (61) Marco Mariotti

11 juli 2019

21u59 0 Maasmechelen Mia Tielens (61) is donderdagochtend levensloos aangetroffen in haar huis in de Zandstraat. Ze werd met geweld om het leven gebracht, volgens de speurders door haar vriend P.H. Het was haar ex-man die de politie belde omdat hij haar niet aan de lijn kreeg. Opvallend: twee dagen eerder belden buren de politie omdat P.H. agressief en verward bleek.

Het was rond 9 uur donderdagochtend dat de politie een bezorgde telefoon kreeg van de ex-man van Mia Tielens. Ze nam haar telefoon maar niet op en bleek onbereikbaar. Haar ex-man ging richting de Zandstraat en stootte op haar veel jongere vriend vriend P.H. die zeer verward overkwam. Mia lag binnen, en bleek met geweld om het leven gebracht. De politie en hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

De 42-jarige P.H. - afkomstig uit Nederlands Limburg - werd ter plaatse in zijn ondergoed opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor. De Zandstraat werd in beide richtingen afgezet.

Mia was zo'n lieve vrouw. Het was een vreemde kerel. Hij kon soms fel uit de hoek komen, maar Mia was blijkbaar gelukkig Goede vriend

Buren en kennissen reageren vol ongeloof. “Mia was zo'n lieve vrouw", klinkt het bij een goede vriend. “We gingen er alle weken eitjes halen die zij van haar moeder kreeg in Opoeteren. Zelf heb ik nooit echt begrepen dat zij een koppel vormde met hem. Het was een vreemde kerel. Hij kon soms fel uit de hoek komen, maar Mia was blijkbaar gelukkig. Met haar had ik goed contact, met hem minder. Ze hield haar relatie en contact met de familie en vrienden ook meer gescheiden."

Het koppel is in de Zandstraat niet echt gekend, maar was wel actief in dansschool Balando in Rekem. Daar reageren ze geschokt. “Drie weken geleden zagen we ze nog samen op het slotfeest", klinkt het. “Ze waren hier sinds vijf jaar actief, en ik kan géén kwaad woord zeggen over hem. Ze hadden hier altijd plezier, er leek geen vuiltje aan de lucht. Natuurlijk ken ik hun privéleven niet.”

Eerder al politie

Bij de buren horen we een ander verhaal. P.H. was dinsdagavond verbaal agressief geweest en kwam bijzonder verward over. De aanleiding daarvan is niet duidelijk, maar het was voor de buren beangstigend genoeg om de politie te bellen. Die kwam ter plaatse en slaagde erin de veertiger te kalmeren. Over een mogelijke echtelijke ruzie was op dat moment geen sprake. Toen de rust terugkeerde, is de politie vertrokken. Waarom het woensdagavond of -nacht dan toch misliep, is niet duidelijk.

Pensioen

Over het motief van P.H. bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Hij zit sinds donderdagochtend in een politiecel in Maasmechelen en werd in de namiddag pas verhoord. Mia laat haar zoon, dochter en kleinkinderen na. De vrouw werkte jarenlang in de GB in Eisden en werd enkele jaren geleden overgeplaatst naar een vestiging in Bree. Ze was sinds dit jaar nog maar net met pensioen. “Ze had daar zo naar uitgekeken. Verschrikkelijk dat het niet heeft mogen zijn."