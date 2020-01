Patro-voorzitter Salar Azimi provoceert uitsupporters na belangrijke derbyzege tegen Thes Sport Birger Vandael

19 januari 2020

12u50 0 Maasmechelen Voorzitter van Patro Eisden Maasmechelen Salar Azimi genoot duidelijk van de thuisoverwinning van zijn ploeg tegen Thes Sport. Na de wedstrijd ging hij opzichtig de bezoekende supporters uitdagen. Vrij opmerkelijk gedrag voor een voorzitter, die hiermee niet bij iedereen punten scoorde.

Zeg nooit “Het is maar voetbal” wanneer het gaat over de Limburgse voetbalderby in eerste amateurliga. Zaterdagavond namen de twee Limburgse ploegen het immers tegen elkaar op en dat is altijd een hete strijd. Patro - Thes is niet louter een derby, het was ook een topper tussen de tweede in het klassement bij de derde in het klassement. Voor één keer mochten we dan ook de term “match van het jaar” gebruiken. De sfeergroep ‘Patro Fanatics’ trakteerde de spelers op een grote tifo. In totaal was er sprake van 2.000 toeschouwers, ook de bezoekers kwamen met drie bussen richting Maasmechelen.

The Sky is the Limit

Het werd uiteindelijk een potig duel waarin Patro het haalde met 1-0. Na de wedstrijd toonde Azimi hoe blij hij met de overwinning was, al waren enkele obscene gebaren toch wat overdreven. Het is niet de eerste keer dat Azimi het nieuws haalt. Hij is bekend van de tv-reeks ‘The Sky is the Limit’ en staat gekend om zijn kleurrijke stoten. Zo viel hij vorig jaar zelf in op het moment dat de club al zeker was van de promotie. Hij scoorde zowaar zelfs een strafschop. De beelden gingen de wereld rond.

Er gebeurt zo altijd wel wat wanneer Patro en Thes tegen elkaar spelen. In de heenwedstrijd liep de kantine van Thes nog de nodige schade op nadat heethoofden uit het Maasmechelse zich lieten gelden. Vooraf werden de supporters opgedragen om zich te gedragen. Misschien moet de voorzitter in de toekomst zelf maar het goede voorbeeld geven.