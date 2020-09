Patro haalt zwaar uit tegen Luik Lucien Claessens

01 september 2020

20u00 0 Voetbal Patro was indrukwekkend en versloeg Luik met droge forfaitcijfers.

Stijn Stijnen was in zijn nopjes na de ruime zege.

“Dit was een dik verdiende overwinning. We grepen de Luikenaars meteen bij de keel. Onze aanvaller Brouwers was goed bij schot. Een hattrick scoren lukt niet elke wedstrijd. Hopelijk kunnen we op dit elan verder werken.