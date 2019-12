Patro Eisden krijgt ‘Azimi Football Academy’ én indoor soccerhall Marco Mariotti en Lucien Claessens

06 december 2019

18u02 0 Maasmechelen De jeugdwerking van Patro Eisden verhuist van de Louis Mercierlaan naar het Sportpark. Na de sportieve successen trekt de club met de Azimi Football Academy voluit de kaart van de jeugd. “Professioneel voetbal is niet meer veraf, en een sterkte jeugdopleiding is cruciaal”, zegt voorzitter Salar Azimi.

“De huidige jeugdterreinen langs de Louis Mercierlaan waren niet meer conform de eisen van het moderne voetbal", zegt trainer en technisch-directeur Stijn Stijnen. “Daarom kozen we voor een verhuis naar het Sportpark. De promotie naar de eerste amateurklasse en de prima resultaten in deze reeks zetten alles in een stroomversnelling. In samenwerking met de gemeente wordt er in het sportpark tussen de drie oefenvelden een nieuw jeugdcomplex en een soccerhal gebouwd.”

“Bij de overname was de club haast failliet”, zegt voorzitter Salar. “Nu staat er volgend jaar de “Azimi Football Academy”. Het vernieuwde complex omvat heel wat extra ruimtes die de werking van de club enkel maar in positieve zin zullen stimuleren en uitbouwen. Naast het cafetaria, de acht kleedkamers, fitnessruimte, keuken, EHBO-lokaal komt er ook een indoor soccerhall met kunstgras van 15 op 30 m."

“We spelen inmiddels een reeks hoger en staan weer derde in de klassering. Professioneel voetbal is niet meer ver af. Dit is schitterend wat we hier meemaken”, zei een trotse voorzitter Azimi.

Burgemeester Raf Terwingen prees het tandem Salar Azimi-Stijn Stijnen, die Patro in moeilijke omstandigheden overnamen en de club terug op de kaart plaatste. “In de begroting zetten we een bedrag van een klein miljoen euro opzij om dit project waar te maken”, aldus Terwingen. “Het was een must vanwege de gemeente dat club de kaart van de jeugd trok. De jeugd heeft de toekomst en hiervoor moet men durven investeren. Ook belangrijk is de verankering en verbondenheid van bedrijven en firma’s uit de regio bij dit project. Met onder meer Concept Building & Services (Kurt Vaessen), Ontwerpbureau “Depot” (Joris Deckers) en Emiel Baillien en anderen, zitten we op dat vlak goed. Samen zetten we er onze schouders onder”, zegt de Maasmechelse burgemeester.