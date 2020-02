Overvallers vallen met wapen binnen in woning van drugsdealer op zoek naar “emmers vol geld” VCT

13 februari 2020

14u46 0 Maasmechelen T. (32) uit Hechtel-Eksel drong samen met een kompaan op 13 september 2017 met een wapen binnen in een woning van zijn drugsdealer in Maasmechelen. Tipgever F. (30) had beloofd dat er “emmers vol geld” in de woning stonden, maar de buit bedroeg uiteindelijk amper 200 euro. “Dat hij het geld zelf niet eerlijk verdiend had, heeft me over de streep getrokken.”

De twee overvallers riskeren samen met tipgever F. een celstraf van 28 maanden en een boete van 1.600 euro. Hoofdbeklaagde T. (32) gaf toe dat hij die dag een vreselijke fout maakte. “Ik vind het verschrikkelijk want normaal ben ik zo helemaal niet. In die periode gokte ik en daardoor zat ik in de schulden. Het ging ook om de woning van een dealer die zijn geld zelf niet eerlijk verdiend had, dat heeft me over de streep getrokken.”

Pistool en teaser

Gewapend met een pistool en een teaser viel T. (32) met kompaan R. binnen in de woning in Maasmechelen. De twee dachten dat er niemand in de woning aanwezig zou zijn, maar de moeder en de zus van de ‘dealer’ waren onverwachts toch thuis en werden onder schot gehouden. Nadat de indringers de woning doorzochten, vertrokken de twee met 220 euro cash geld.

De ‘emmers vol geld’, die volgens tipgever F. (30) uit Maasmechelen in de woning aanwezig zouden zijn, vonden ze niet. Volgens hoofdbeklaagde T. nam hij geen echt wapen maar een BB-gun mee.

Als agenten mensen beroven

De drie beklaagden kwamen pas een tijd na de feiten als daders in beeld. Telefonieonderzoek wees uit dat hoofdbeklaagde T. zowel voor als na de feiten samen over de overval communiceerde met tipgever F. “Ze stuurden ook samen berichten dat ze andere mensen wilden gaan ‘rippen’. Zo wilden ze een zwaailicht kopen en als agenten mensen aan de kant zetten en ze dan beroven van hun geld,” schetste de aanklager.

Donkere humor

Tipgever F. betwistte dat hij iets met de feiten te maken had. “Die gesprekken via whatapp dat was gewoon zever en donkere humor. Ik vond dat eerder grappig. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mee te werken aan een overval. Ik heb daar ook geen behoefte aan.” Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Hij heeft niet doelbewust noodzakelijke hulp verleend. Dit is een gigantische les voor hem geweest.”

Vonnis volgt op 12 maart.