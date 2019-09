Oudste shopping van het Maasland krijgt make-over: “Pand heeft opfrisbeurt nodig en is aan uitbreiding toe” Marco Mariotti

17 september 2019

11u34 64 Maasmechelen Het Maasland Shopping aan het gemeenteplein in Maasmechelen gaat in 2020 gerenoveerd worden. Het gebouw wordt een pak groter. De werken starten in de lente van volgend jaar.

Het gebouw dat dateert uit 1974 voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor dak-, muur- en glasisolatie. Een omgevingsvergunning werd al in maart verkregen en de onderhandelingen met aannemers en projectontwikkelaars zijn lopende. De werken zijn gepland voor in de lente van 2020.

Het Maasland Shopping was het eerste shoppingcenter in het Maasland, maar het pand bleek al snel te klein en het koopgedrag van de consument veranderde doorheen de jaren, met heel wat leegstand als gevolg. Investeringen bleven uit waardoor het een verloederde indruk kreeg. De inwoners klaagden al vaker, maar zonder resultaat.

Even het ganse gebouw renoveren, kan ook niet zomaar. Het bestaat namelijk uit 43 verschillende eigenaars. “Binnen de eigenaarsvereniging was er een grote unanimiteit om het centrum volledig te vernieuwen", zegt Noël Deckers, voorzitter van de raad van Mede-eigenaars. “Niet alleen het dak, de gevels, nieuwe terrassen en ramen worden aangepakt. We kregen ook een vergunning om de verbinding tussen de Heirstraat en de Rijksweg volledig open te breken en uit te breiden met twee verdiepen.”

Domino

Nog ziet Deckers wél toekomst voor handelaars. “We merken een verschuiving van winkels naar dienstverlening zoals kappers, verzekeraars, boekhouders. Maar ook Domino’s Pizza zal er zich vestigen.” Door het snel groeiend aantal woningen en inwoners in de omgeving wil Maasmechelen zich in de toekomst meer focussen op de uitbreiding van die dienstverlening.

“De twintig handelszaken en dertig bestaande appartementen blijven bewoond. De uitbreiding met 11 appartementen over twee verdiepingen vergt een nieuwe liftkoker, trappenhal, terrassen en maatregelen in het kader van de brandveiligheid", vertelt architect Dirk Jacobs. “Toch zijn we erin geslaagd om het beeld van het gebouw volledig te vernieuwen. Aan de kant van het gemeenteplein komt een strakke houten gevel met overhangende terrassen. Aan de kant van de Rijksweg zie we een soort ‘canyon’ door de trapstructuur aan de achterzijde van het pand. Een hele verbetering qua uitzicht.”

De financiering gebeurt grotendeels vanuit de eigenaars. “Maar we gaan ze ondersteunen naar de beste financiering toe via premies, de Limburgse renovatielening, de inbreng van de projectontwikkelaar in de gemeenschap. De grootste uitdaging is om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen en te houden. En dat lukt niet overal. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij met de 43 eigenaars het dossier wel tot een goed einde zullen brengen", besluit Deckers.