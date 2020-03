Ouder dan 65 en hulp nodig? De gemeente gaat voor je winkelen Marco Mariotti

26 maart 2020

17u59 0 Maasmechelen Sinds maandag kunnen 65-plussers in Maasmechelen aanspraak doen op boodschappenhulp in de gemeente.

Bent u ouder dan 65 en heeft u niemand die noodzakelijke levensmiddelen of medicijnen op voorschrift voor u kan aankopen? Dan kan je bellen naar de gemeente tussen 9 en 12 uur.

“Uw aanvraag wordt dan genoteerd", klinkt het bij de gemeente. “Een medewerker doet de boodschappen in de namiddag en levert ze thuis aan uw deur af. U ontvangt later per post de factuur voor het betaalde bedrag van uw aankopen.”

Om organisatorische redenen wordt er gebruik gemaakt van een vooraf opgestelde lijst van artikelen en wordt er gewinkeld bij een beperkt aantal handelszaken. Bellen kan naar 089 48 28 50 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur