Oude schoolgebouwen gesloopt in Opgrimbie: “Ja, er komen appartementen maar ze geraken goed ingevuld” Marco Mariotti

06 februari 2020

15u51 4 Maasmechelen Wie door de Heirstraat in hartje Opgrimbie passeert voelt de verandering: het oude schoolgebouw, postkantoor en gewezen Chirolokalen liggen er tegen de vlakte. Een projectontwikkelaar gaat er dit jaar veertien appartementen neerpoten. “Ook het achterliggende wijkcentrum zal op termijn gesloopt worden en verhuizen naar het oud klooster”, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Thorez (Open Vld).

Dat Opgrimbie de laatste jaren héél wat nieuwbouw appartementen kreeg, zal niemand ontkennen. Strakke witte moderne blokken met héél wat wooneenheden. Dat is ook de bedoeling aan de Heirstraat waar begin deze week het oude schoolgebouw werd gesloopt. “Het doel was om de voorgevel te recupereren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Thorez. “Dat kon helaas niet meer door het graven van een ondergrondse garage. Een projectontwikkelaar zal er veertien woongelegenheden bouwen.”

Nieuwe bunders

Zijn dat niet teveel appartementen voor in een dorp als Opgrimbie? De verstedelijking gold voor de Rijksweg en de kernen van Mechelen-aan-de-Maas en Eisden. “De appartementen die er recent zijn gebouwd aan de kerk zijn zo goed als allemaal verkocht. De vraag is er duidelijk. En met het oog op de komst van de Nieuwe Bunders anticiperen we op het voorzien van extra woningen. Wie zal werken in Opgrimbie kan er mogelijk ook wonen op termijn.”

De hoek Heirstraat-Hoekstraat is al langer voer voor discussie, en al zeker met het wijkcentrum waar al jaren de sloopkogel wordt tegengehouden. “Toch zal dat op termijn gaan gebeuren. We zullen het wijkcentrum onderbrengen in het oud klooster in de Schoolstraat. De school zal dat gebouw renoveren, en ook de gemeente doet haar duit in het zakje. Bedoeling is dat de school en verenigingen in het wijkcentrum een akkoord vinden om het hele complex samen in te vullen. Zo kunnen de verenigingen ook gebruik maken van de grote zaal van de school.” Een eventuele verhuis is ten vroegste achter twee jaar uit te voeren.

Thorez zal asap samenzitten met alle verenigingen om aan een plan te werken.

Tegelijk zal eind dit jaar de schop in de grond gestoken worden in zowat het ganse dorp. “Tussen het kruispunt Weg Naar Zutendaal en de kerk worden nieuwe straten, stoepen, en rioleringen geplaatst. Het zal een écht centrum-functie krijgen waarbij het plein opgewaardeerd wordt. Langzaam verkeer krijgt de voorkeur, en de Heirstraat zal af te raden zijn voor het doorgaand verkeer.”

“Opgrimbie heeft zelfs nog een ‘kermisplein’, een heuse troef.” Naast het gebouw van Sint-Martinus ligt nog één lap grond waar potentiële appartementen kunnen komen waardoor het volledig plein dan is volgebouwd."