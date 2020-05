Oude post in Eisden-Tuinwijk wordt B&B: “Op termijn een bruisend kruispunt met hotels en B&B’s” Marco Mariotti

06 mei 2020

18u53 0 Maasmechelen De oude post in Eisden-Cité is verkocht en wordt omgebouwd tot een B&B met bistro. De gemeente wil op die manier de omgeving opwaarderen. Ook het pand waar Hotel Lika ooit lag, wordt opgesmukt. “Het wordt een kruispunt met B&B’s en hotels, de parel op de Eisdense kroon”, zegt Stefan Thorez, schepen van Ruimtelijke Ordening (Open Vld).

Het voormalige postkantoor op de hoek van de Koninginnelaan en de Nijverheidslaan wordt verkocht. Prijskaartje: 410.000 euro plus nog eens 55.000 euro voor de ruil van enkele percelen grond.

De familie Chaniotakis van Rema-Cars wordt de nieuwe eigenaar en gaat in zee met het Eisdense architectenbureau ‘Architectuur depot’. “In het gebouw zal een kwalitatieve B&B én een bistro worden ondergebracht", weet Stefan Thorez. “Er zal een ontvangstruimte worden bijgebouwd en aan de buitenzijde zullen twee grote terrassen worden aangelegd. Ongetwijfeld een opwaardering voor de omgeving.”

Het statige gebouw zal volledig gerenoveerd worden en aangepast aan de noden van deze tijd met respect en behoud van het authentieke karakter van het pand en de omgeving. “Men plant een gevelrenovatie, volledige isolatie, nieuwe vloeren, plafonds, schrijnwerk, sanitair, ventilatiesystemen, aanleg van terrassen en een tuin.”

Parel aan de kroon

“Onze tuinwijk is één van de mooiste tuinwijken van Europa. Die schoonheid moeten we bewaren én bewaken. Samen met deze verkoop werd er ook onderhandeld over de goede ruimtelijke ordening in de nabije omgeving. Dit wordt de parel aan de kroon van de cité.”

Aan de overzijde op de hoek van de Pauwengraaf waar het voormalige Hotel Lika ligt, zal ook een grondige renovatie worden doorgevoerd. “Als bestuur kunnen we alleen maar hopen dat de andere helft van het hotel nu snel een investeerder zal vinden. Voeg daar nog het gekende Hotel Du Pont bij aan de overkant en het hele kruispunt zal binnen enkele jaren een bruisend centrum worden aan het begin van de Pauwengraaf." Hotel Porta Cité vervolledigt de volledige hotelhoek.

Het gemeentebestuur denkt na over een totale herinrichting van het kruispunt om er een kwalitatief plein van te maken. “Met veel aandacht voor de horeca, de wandelaars en de fietsers. Een plan waar men 20 jaar geleden al over sprak.”