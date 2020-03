Op bezoek bij Brenda in Brasserie Aspermans: “Sommige klanten komen speciaal voor mij naar hier” Emily Nees

05 maart 2020

19u24 0 Maasmechelen Het is ‘Down the road’-kijkend Vlaanderen niet ontgaan dat deelneemster Brenda Paulissen (28) een manusje-van-alles is. Zo loopt de Italiaanse furie uit Zutendaal op vier verschillende plaatsen stage, waaronder ook Brasserie Aspermans. Onze redactie had de eer om met haar op de koffie te gaan.

Bij het binnenwandelen van Brasserie Aspermans staat ze al te glunderen achter de toog. We ontmoeten Brenda op één van de vier plaatsen waar ze stage loopt, namelijk Brasserie Aspermans. “Ik vind het leuk om onder de mensen te zijn”, vertelt de bezige bij. “Hier in de brasserie doe ik echt van alles. Meestal sta ik in de keuken. Ik zet bijvoorbeeld eten in de koelkast en doe de afwas. Ook maak ik slaatjes en croque monsieurs. In de zaal help ik met de drank en dien ik gerechten op.”

Op de foto

Wanneer de eerste klanten arriveren, bewijst ze wat ze in haar mars heeft. Al is het niet de eerste keer dat Brenda de groep fietsers tegen het lijf loopt. “Ah kijk, daar zijn uw matties weer”, zegt mede-zaakvoerder Rachelle Solberg (23). “Zij komen elke donderdag langs en kijken ook naar het programma”, legt ze uit. “Ik denk dat ze speciaal voor jou naar ‘Down the road’ kijken”, vult Maria Bianco (27) aan, de andere zaakvoerder. Maar voor Brenda de mannen kan verder helpen, wordt ze herkend.

“Dat gebeurt wel vaker”, geeft Brenda toe. “De klanten vragen dan ook om met mij op de foto te gaan. Sommigen komen zelfs speciaal voor mij naar hier”, bekent ze. Maria bevestigt: “Zo zijn een oma en haar kleindochter twee keer bij ons komen tafelen in de hoop Brenda te ontmoeten. De eerste keer had Brenda vakantie en het andere maal was ze nét naar huis”, zegt ze. Al bij al valt het nog goed mee. “Zeker als ik het verhaal van deelneemster Sophie hoor”, vult Rachelle aan. “Zij werkt nu achter de schermen van de lunchroom, omdat er te veel mensen naar haar vragen en ze haar werk niet meer kon doen. Ik had het dus nog erger verwacht.”

Brenda blijft dan ook met beide voeten op de grond. “Brenda is altijd zichzelf”, vindt Rachelle. “Zoals ze zich voordoet op tv, is ze ook in het echte leven.” Daar is Maria het mee eens. “Het is superleuk om met haar samen te werken. Met Brenda om je heen, heb je nooit een slechte dag. Ze deelt ook altijd complimentjes uit”, zegt Maria. “Ik loop dan ook bij de twee mooiste vrouwen ooit”, vindt Brenda. Een zin die een lach tovert op het gezicht van beide bazinnen.

Wanneer we na al die blije blikken de brasserie verlaten, pakt Rachelle Brenda nog eens stevig vast. “Ik ben trots op u” klinkt het.