Ook grensarbeiders krijgen één maand energiefactuur terugbetaald Marco Mariotti

02 april 2020

12u34 2 Maasmechelen Van de bijna 30.000 Limburgse grensarbeiders vallen er veel terug op tijdelijke werkloosheid. “Zij komen nu ook in aanmerking voor een tussenkomst van Vlaanderen in één maand water- en energiekosten”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Het Vlaams parlement ging woensdag unaniem akkoord met deze tussenkomst.

Zeven procent van de werkende Limburgers werkt in het buitenland. Elke dag steken 20.000 Limburgers de grens met Nederland over om te gaan werken. Maar ook Luxemburg, Duitsland en Frankrijk zijn geliefde werkplaatsen. Limburgers die daar in een vorm van tijdelijke werkloosheid komen door Corona verliezen in veel gevallen 20 tot 30% van hun loon, nog los van eventuele fiscale gevolgen.

Elektronische aanvraag

“Mensen die tewerkgesteld zijn buiten Vlaanderen en daar in een gelijkaardige toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid terechtkomen, komen daarom ook in aanmerking voor de Vlaamse vergoeding voor water- en energiekosten. Die bedraagt 202,68 euro”, laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten. Bij de aankondiging van de water- en energievergoeding was daar nog geen duidelijkheid over.

Grensarbeiders moeten wél een elektronische aanvraag doen om de vergoeding te krijgen. Dat komt omdat de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen niet over al hun gegevens beschikt. Het aanvraagformulier voor hun vergoeding zal vanaf 15 april beschikbaar zijn.