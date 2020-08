Exclusief voor abonnees Ongeloof nadat Maasmechelaar (19) verdrinkt in grindplas: “De koude onderstroom is levensgevaarlijk” Marco Mariotti

14 augustus 2020

15u11 42 Maasmechelen De Maasmechelaar die donderdagavond verdronk na een zwempartijtje in Lanklaar is de 19-jarige Abdülbaki Altuntaş. De jongeman was sociaal zeer geëngageerd en in het verleden nog jongerenvoorzitter bij de Turkse moskee in Eisden. “Dit spijtige ongeval maakt weer duidelijk hoe gevaarlijk het is om te gaan zwemmen in onbewaakte plassen", zegt burgemeester Raf Terwingen.

Tientallen vrienden en familieleden wachtten sinds donderdagavond bang af tijdens de zoekactie van de brandweer aan grindgroeve De Greven in Lanklaar. Allen hoopten ze toch nog een beetje op goed nieuws: het terugvinden van Abdülbaki Altuntaş, en liefst in goede gezondheid. De jonge Maasmechelaar was eerder die dag gaan zwemmen in de plas in Lanklaar.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen