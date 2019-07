Ondanks hitte telde Connecterra vandaag vijftigtal ‘dappere' wandelaars MMM

24 juli 2019

21u18 5 Maasmechelen Teveel ozon in de lucht, of een lokale temperatuur van veertig graden? Geen probleem voor zo’n vijftig wandelaars vandaag op Connecterra, de mijnsite in Eisden. Enkelingen bedachten zich echter toen bleek dat er niet héél veel schaduw op de wandelpaden te vinden is.

Het lijkt niet de ideale temperatuur om te gaan wandelen op de Eisdense mijnterrils, maar daar dachten een aantal wandelaars deze namiddag anders over. Zo’n vijftig doorzetters - waaronder enkele families op vakantie - maakten de avontuurlijke uitstap.

Experts waarschuwen nochtans om zware inspanningen te vermijden tussen 10 en 18 uur. Tegelijk geldt code oranje in alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen. “Het is momenteel erg droog en brandgevaarlijk", klinkt het bij Natuur en Bos. “Wees dus voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen en laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein. Vuur maken is verboden. Ook kampvuren raden we ten stelligste af.”

De natuurbeheerders en de brandweer zijn extra waakzaam. Bij brand wordt versterkt uitgerukt met meer manschappen en materialen.