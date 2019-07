Onbekenden schieten op café en scheuren weg MMM

13 juli 2019

00u20 0 Maasmechelen Aan de Bloemenlaan in Eisden is vanavond een schietpartij gebeurd vlak voor café Bloemenlaan. De politie heeft de straat in beide richting afgezet.

Volgens getuigen passeerde een wagen aan café Bloemenlaan dat vlak aan de de lagere school ligt. Het voertuig stopte, een inzittende deed het autoraampje omlaag en vuurde vier keer richting het café. De chauffeur scheurde daarop weg.

Volgens de eerste berichten zouden er geen gewonden zijn gevallen. De lokale politie is ter plaatse en heeft de weg in beide richtingen afgesloten. Er is ook politielint gespannen.

Het parket en een ballistisch team zijn onderweg naar de plaats van de feiten. Later meer.