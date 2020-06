Omleidingsweg Eisden-Dorp wordt duidelijk zichtbaar: werken aan brug volgen binnenkort MMM

15 juni 2020

19u58 7 Maasmechelen De omleidingsweg in Eisden-Dorp die de Rijksweg moet verbinden met het rondpunt aan de Langstraat krijgt aardig vorm. De werken zijn opgeschoten en de fase aan de brug over de Kerkhofstraat kan binnenkort van start gaan.

Het is nog fel wennen als je de Langstraat omhoog rijdt richting het kanaal in Eisden-Dorp. Wie een glimp naar rechts waagt, kan plots de verte in kijken. Wie te voet er eens zou stoppen, ziet hoe de omleidingsweg van aan de Rijksweg vertrekt en richting Eisden Tuinwijk leidt.

De werken tot voor de brug over de Kerkhofstraat zijn zo goed als afgerond. De volgende stap is het plaatsen en verbouwen van de brug.

Geluidsschermen

Voor het merendeel van de inwoners uit Eisden-Dorp en vooral de Langstraat, zal de nieuwe weg voor rust zorgen in het centrum van het dorp. De bewoners van de Kerkhofstraat (foto) en Vredestraat krijgen wel een drukke verkeersader ‘boven hun hoofd’ en langs hun gevels af. Geluidsschermen moeten de mogelijke geluidsoverlast beperken tot een minimum.

In de Langstraat zal eenrichtingsverkeer gelden. Wie vanuit de Tuinwijk Eisden-Dorp wil binnenrijden, zal dat enkel nog kunnen van het kanaal richting Langstraat. Wie vanuit Eisden-Dorp terug richting Tuinwijk wil, moet eerst de Rijksweg op om zo de verbindingsweg te nemen.