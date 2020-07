Nul besmettingen in Maasmechelen, verplichting mondmaskers in gemeentelijke gebouwen en zaterdagmarkt Marco Mariotti

22 juli 2020

19u11 0 Maasmechelen Goed nieuws voor de Maasmechelaren: er zijn volgens sciensano geen coronabesmettingen vastgesteld in de laatste zeven dagen. De gemeente kondigt intussen aan dat een mondmasker verplicht wordt in alle gemeentelijke gebouwen.

De verplichting gaat in vanaf woensdag 22 juli. Reden is de stijging van het aantal besmettingen. “Experten waarschuwen alvast voor een mogelijke verstrenging van de maatregelen als deze tendens zich doorzet, en recent verplichte de overheid al het dragen van een mondmasker in winkels, bibliotheken", klink het bij de gemeente.

“Vandaar dat vanaf 22 juli bezoekers in alle gebouwen van gemeente en OCMW verplicht zijn om mondmasker te dragen. Die verplichting geldt ook voor de bezoekers van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp.”