Nog één bouwgrond te koop op Mottekamp, verkaveling leverde gemeentekas 4,3 miljoen euro op Marco Mariotti

05 juni 2019

17u29 0 Maasmechelen De gemeenteraad heeft dinsdag de verkoop goedgekeurd van het voorlaatste stuk bouwgrond in de verkaveling Mottekamp. Sinds 2014 werden er maar liefst 61 gronden verkocht, gemiddeld één per maand. “4.380.000 euro inkomsten voor de gemeentekas", zegt Stefan Thorez (Open Vld) schepen van Wonen.

Veertig jaar geleden al begon de gemeente met het aankopen van gronden waar vandaag verkaveling Mottekamp ligt met als doel bouwgronden te creëren. “Jarenlang investeren, maar dat moest zich ook verlaten in inkomsten, die we nu dus bijna allemaal hebben ontvangen", zegt Thorez.

“In totaal gaat het om meer dan vier miljoen euro. We hebben ook een wegennetwerk moeten aanleggen, én het archeologisch onderzoek heeft tot een meerkost van 1,35 miljoen euro geleid. Het werd dus hoog tijd dat de verkoop van de 62 gronden zou zorgen voor de nodige inkomsten.”

De gronden zijn bijna allemaal verkocht aan jonge twintigers en dertigers uit Maasmechelen en omstreken.

Romeinse bewoning

Het archeologisch onderzoek leidde tot unieke vondsten. Het gaat om twaalf Romeinse woningen, dertien waterputten, een dertigtal graven, en dan nog tientallen unieke voorwerpen. Al snel bleek dat de toekomstige verkaveling langs de Heirbaan - ook wel Via Mosa genoemd - ooit fungeerde als vermoedelijke stopplaats voor het Romeinse leger. Zo werden er potten, werktuigen, maar ook het volledig skelet van een paard aangetroffen in één van de waterputten. Een referentie met de Romeinse periode is niet nieuw voor Limburg, maar de hoeveelheid van gevonden spullen bij elkaar is uniek.

De site van Mottekamp bleef ook na de Romeinse tijd van 50 v.C. tot het jaar 350 geliefd bij de mens. Archeologen ontdekten er ook een gouden mantelspeld, kammen en glazen potjes uit de Merovingische periode rond het jaar 400.

75.000 jaar geleden

Dat Maasmechelen al duizenden jaren als een economisch knooppunt diende, wordt hier heel duidelijk. Er werd zelfs Koriander aangetroffen in één van de waterputten, iets dat destijds alleen in Azië groeide. Het oudste pronkstuk van de collectie - een vuistbijl - gaat dan weer terug tot 75.000 jaar geleden.