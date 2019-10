Nieuwe verbindingsweg over Eisden-Dorp krijgt vorm MMM

25 oktober 2019

15u36 7 Maasmechelen De lijn van de nieuwe verbindingsweg tussen de Rijksweg en het rondpunt aan het kanaal in Eisden-Dorp wordt zichtbaar. De kapwerken in de omgeving, waarbij heel wat bomen moesten sneuvelen, zijn bijna afgerond. Onze fotograaf ging ter plaatse voor enkele luchtbeelden.

Eisden-Dorp krijgt een metamorfose. Na het opfrissen van het marktplein - fonteintjes inbegrepen - is de verbindingsweg aan de beurt. De werken zijn aangevat en de Kerkhofstraat is nu al niet meer te herkennen. De vele bomen die rond de oude spoorwegbrug stonden, zijn allemaal moeten sneuvelen.

Wie vanuit het dorp richting het kanaal naar omhoog rijdt, ziet aan de rechterzijde de duidelijke lijn van de voormalige spoorweg. Het is die lijn waar nu de nieuwe weg zal worden aangelegd. De inwoners van Eisden-Dorp en vooral de Langstraat zullen een pak meer rust ervaren, maar de bewoners van de Kerkhofstraat en Vredestraat krijgen wel een drukke verkeersader ‘boven hun hoofd’. Geluidsschermen moeten de mogelijke geluidsoverlast beperken tot een minimum. Of dat ook daadwerkelijk zal helpen, is nog maar de vraag.

Eenrichtingsverkeer

In de Langstraat zal eenrichtingsverkeer gelden. Wie vanuit de Tuinwijk Eisden-Dorp wil binnenrijden, zal dat enkel nog kunnen van het kanaal richting Langstraat. Wie vanuit Eisden-Dorp terug richting Tuinwijk wil, moet eerst de Rijksweg op om zo de verbindingsweg te nemen.

(Lees verder onder de foto)

Prijskaartje

Aan de werken hangt een prijskaartje van maar liefst 5,6 miljoen euro, waarvan één vierde betaald wordt door de gemeente. Het overige deel wordt gefinancierd door Limburg Sterk Merk, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie Limburg.