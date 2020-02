Nieuwe Albert Heijn in M2 Shopping Center levert 45 jobs op Marco Mariotti en Emily Nees

12 februari 2020

13u34 4 Maasmechelen In M2 Shopping Center in Eisden is woensdagmorgen een nieuwe Albert Heijn geopend, meteen de tiende vestiging in Limburg. Enkele honderden nieuwsgierigen stormden rond 11 uur de winkel binnen. In de nieuwe winkel kunnen 45 mensen aan het werk.

Woensdagmorgen stond de muziek in M2 Shopping Center al luid, want de nieuwe winkel van Albert Heijn opende de deuren. De winkel biedt werk aan 45 mensen én gaat voor diversiteit. “Dames die graag hun hoofddoek dragen, mogen dat gewoon doen”, vertelt Ann Maes, woordvoerder van Albert Heijn. Volgens haar sluit dat dan aan bij het wereldse imago van de keten. Albert Heijn is volgens haar typisch wereldkeuken, verse groenten en fruit én alles aan zeer scherpe prijzen.

Eerder zat Carrefour in hetzelfde gebouw. Van de bijna tien kassa’s blijven er nog maar vier over. “We zetten hard in op zelfscan, zo gaat het vooruit voor de klant.”

Nog meer Limburgse winkels

De opening was dit keer extra feestelijk. Reden: de vestiging in Maasmechelen is meteen het vijftigste filiaal in België en tiende in Limburg. “En we gaan nog meer winkels openen in 2020", vertellen filiaalmanagers Heidi Loos en Eric Vermesen. “Limburg heeft nog veel potentieel. We voelen dat de inwoners hier het merk al kennen. Wellicht omdat ze vaker de grens naar Nederland overstaken in het verleden. We zijn blij dat de winkelkar voor Maasmechelen aan het rollen is gegaan.”

De eerste 1.000 bezoekers kregen een gratis fles cava bij een aankoop van 50 euro. Wie graag een kijkje neemt in de winkel, kan er terecht tussen 8.00 en 20.00 uur in het shoppingcentrum. Op zondag van 8.00 tot 18.00 uur.