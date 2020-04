Niet-dringende aangiften voortaan

op afspraak bij politie LAMA MMM

02 april 2020

17u46 5 Maasmechelen Inwoners van Lanaken en Maasmechelen kunnen voortaan hun

niet-dringende aangiften doen op afspraak. Op die manier hoopt de politie lange wachtrijen te vermijden.

Voor elke afspraak wordt voortaan voldoende tijd voorzien, zodat je je verhaal in alle rust en met de nodige privacy kan doen. “Je zal ook op voorhand weten welke documenten je allemaal moet meenemen en onze medewerkers kunnen zich zo voorbereiden om je sneller beter van dienst te zijn", klinkt het bij LAMA.

“Gezien de coronamaatregelen proberen we te vermijden dat meerdere mensen samen in de wachtruimte plaats moeten nemen.” Afspraken kunnen snel en eenvoudig online gemaakt via de website, door te klikken op ‘Afspraak maken’. Lukt dat niet, dan blijft bellen binnen de openingsuren mogelijk via 089 47 47 47.

Door corona blijft het commissariaat van Maasmechelen aan de Koning Albertlaan geopend, alle dagen van 8 uur tot 20 uur. De vestiging in Lanaken blijft gesloten. Wie in nood is, belt 101 voor hulp. Installeer de app 112 op je smartphone voor nog snellere services in nood.