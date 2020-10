Nergens meer kleurrijke tonnen dan in Lijsterbessenlaan: “TONtastique was ongezien succes” Marco Mariotti

04 oktober 2020

22u19 0 Maasmechelen De bewoners van de Lijsterbessenlaan in Eisden Tuinwijk zijn zondag in de bloemetjes gezet. De ganse cité nam deze zomer deel aan TONtastique waarbij kleurrijke tonnen het straatbeeld sierden, maar geen énkele straat kon tippen aan de Lijsterbessenlaan. “We mogen spreken van een topeditie", zegt Ludo Coenen, bestuurslid van Tuinwijk 2020.

TONtastique was een concept van Tuinwijk 2020 die de cité wilde opfleuren met mooie kunstwerken. In het verleden werden al tal van vogelverschrikkers in menig voortuinen geplaatst, maar het idee met de tonnen bleek een ongezien succes. “239 families hebben deelgenomen", zegt Ludo Coenen. “Allemaal prachtige kunstwerkjes die de hele cité opfleurden. Het lokte zelfs veel bezoekers van binnen en buiten Maasmechelen die maar al te graag doorheen de tuinwijk fietsten op zoek naar de mooiste ton.”

Hoewel op lange lanen zoals de Louis Mercierlaan, de Natiënlaan of de Paul Nicoulaan meer tonnen pronkten, was de Lijsterbessenlaan bij uitstek de ‘TONtastiquestraat’. “Want zowat de helft van de bewoners had er een ton gepimpt. Daarom werden de tonpimpers van de Lijsterbessenlaan door voorzitter Michel Vigneron en de beheerraad van Tuinwijk2020 bedankt met een pakketje Cuvée Cité.”

Met de prijsuitreiking wordt ook een punt gezet achter TONtastique. Alle tonnen worden opgeborgen.