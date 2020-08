Negentien seizoenarbeiders aan kasteel van Leut testen positief op corona: “We checken nu met wie ze allemaal in contact kwamen” Marco Mariotti

21 augustus 2020

13u13 0 Maasmechelen Negentien seizoenarbeiders die in een bijgebouw van het kasteel Vilain XIIII in Leut verblijven, hebben positief getest op het coronavirus. Alle 46 arbeiders ondergingen een test nadat één van hen ziek was geworden.

De man die al ziek was, verblijft momenteel in het ziekenhuis van Maaseik. Omdat hij positief testte op het virus werd ook al de rest getest. Iedereen werd meteen in quarantaine geplaatst. “Inmiddels zijn de testresultaten bekend en daaruit blijkt dat negentien arbeiders het virus hebben", klinkt het bij de gemeente.

Alle arbeiders die positief testten, werden intussen binnen hetzelfde gebouw geïsoleerd van de rest van de groep. Ook de overige arbeiders blijven uit voorzorg veertien dagen in quarantaine en worden over zeven dagen opnieuw getest.

Contacttracing

De Vlaamse overheid zet nu de procedure in gang van contacttracing. Flankerend werd ook reeds vanaf de eerste besmetting op lokaal niveau gestart met het in kaart brengen van de contacten van de Portugese arbeiders. Die lokaal flankerende aanpak werkt ondersteunend en aanvullend op de Vlaamse contacttracing.

“Uit het eerste lokaal onderzoek blijkt dat de externe contacten van de arbeiders eerder beperkt zijn, vermits zij leven in een vrij afgesloten gemeenschap. Dit onderzoek wordt momenteel verdergezet en opgeschaald. De werkgever en de eigenaar van de gebouwen zorgen ervoor dat alle veiligheids- en hygiënische maatregelen goed nageleefd worden.”

Het lokaal bestuur van Maasmechelen volgt het dossier non-stop op in nauwe samenwerking met de betrokken bouwfirma, de eigenaar van de gebouwen en de bevoegde overheidsdiensten.