Negentien caravans opengebroken bij camping Kikmolen MMM

21 april 2020

17u17 0 Maasmechelen Dieven hebben serieus huisgehouden aan camping Kikmolen in Maasmechelen. De feiten werden maandag vastgesteld.

Er werd ingebroken in maar liefst 19 caravans. Het nadeel is nog niet gekend op dit moment gezien de eigenaars moeten gecontacteerd worden. Pas als iedereen is langs geweest, kan er een inventaris worden opgemaakt.

De camping was afgesloten omwille van het coronavirus en dus niet bewoond. Daar hebben de dieven wellicht gebruik van gemaakt.

Het onderzoek wordt gedaan door politie Lanaken-Maasmechelen.