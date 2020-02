Natuurgebied of blijven racen? Toekomst rallycircuit Duivelsberg staat op het spel: “Ze kennen ons wereldwijd” Marco Mariotti

19 februari 2020

20u09 0 Maasmechelen De toekomst van het rallycircuit in Maasmechelen is onzeker. De provincie zou een nieuwe omgevingsvergunning moeten afleveren, maar natuurliefhebbers vinden een racecircuit te midden van het Nationaal Park Hoge Kempen niet van deze tijd. “Er is geen alternatief voor dit uniek circuit", reageert het bestuur van Duivelsberg.

Al in 1960 werd er gecrost in de bossen van Opgrimbie. Eerst met de motor, en sinds 1970 met sportwagens. Exact vijftig jaar geleden al groeide Duivelsberg Maasmechelen uit tot een geliefde plek binnen de rallywereld in Europa en ver daarbuiten. Maar aan dat verhaal komt mogelijk een einde. Zowat de volledige omgeving is intussen omgedoopt tot Nationaal Park Hoge Kempen en tegen 2040 zou dat park moeten verdubbeld worden.

De huidige vergunning is afgelopen en een nieuwe aanvraag werd ingediend. De provincie moet nu beslissen of er een nieuwe omgevingsvergunning kan worden afgeleverd aan de site. Als het van Natuurpunt afhangt, is het verhaal van Duivelsberg eindigend. “Een circuit te midden van zo’n natuurpark is absurd", vindt Hanne Mengels, voorzitter Natuurpunt Maasmechelen. “Ik begrijp dat mensen graag hun hobby uitoefenen, maar zij verschuilen zich achter het feit dat ze 'langs' het natuurgebied liggen. Laten we eerlijk zijn, het is misschien anders ingekleurd, maar het licht er pal middenin."

“Warm en koud tegelijk”

Mengels gaat naar eigen zeggen het dossier inkijken en weet dat ze nog bezwaar kan indienen tot 6 maart. “De kans is zeer groot dat we dat gaan doen ja. Het zou me verbazen dat de provincie in tijden van vergroening een verlenging zou geven. Het gemeentebestuur blaast ook warm en koud tegelijk: enerzijds willen ze het Nationaal Park Hoge Kempen mee vergroten, maar tegelijk trekken ze hun paraplu open en wijzen ze naar de provincie. De gemeente levert de concessie aan Duivelsberg, en kan dat even snel weer intrekken.”

Het bestuur van vzw BRCV Duivelsberg begrijpt dat er anno 2020 compromissen moeten worden gesmeed. “Het is trouwens als recreatiegebied ingekleurd. Een totaalverbod zou rampzalig zijn. We willen gerust met Agentschap Natuur en Bos of Natuurpunt aan tafel zitten en meewerken aan een natuurbehoudsplan. Het ANB vroeg ons ooit al een bepaalde strook niet meer te gebruiken, en daarmee gingen we akkoord. Nog meer schrappen wordt moeilijk, we moeten de veiligheidsvoorschriften volgen."

Het bestuur verwijst naar het succes van het circuit. “Ze kennen ons tot in Scandinavië. In totaal racen we acht weekenden per jaar. Er is zelfs een negende race voor het goede doel. En steeds meten we het aantal decibels: nooit meer dan 95. Wie zich daar niet aan houdt, vliegt uit de race.”

De provincie kan zich uitspreken over een vergunning tot aan de 27ste mei. Eventueel uitstel kan nog voor zestig dagen. Kortom: aan de start van de zomer valt de beslissing.