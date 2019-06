Nathalie Hamers wordt voorzitter N-VA Maasmechelen

18u31 5 Maasmechelen Nathalie Hamers is verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA Maasmechelen. Hamers was eerder gemeenteraadslid en kwam afgelopen verkiezingen nog op voor het Vlaams parlement.

Hamers is moeder van vier. Ze zal worden bijgestaan door ondervoorzitter Eddy Ramaekers die veel ervaring heeft in het sportieve verenigingsleven en als onderofficier in het leger. Het vernieuwde bestuur telt in totaal zestien bestuursleden en vijf mandatarissen.

“Samen gaan we nu aan de slag om een stevig constructief vervolg uit te bouwen binnen de gemeente. Indien nodig zal er ook stevig oppositie gevoerd worden in de gemeenteraad”, klinkt het. “Positief willen we vooruit kijken, want de Maasmechelaar verdient dat.”