Na de mayonaise-rel en de vlucht over het kanaal: Nabil Z. krijgt het aan de stok met politiediensten BVDH

29 januari 2020

14u30 0 Maasmechelen Een vluchtroute via het kanaal, een opstootje nadat er geen mayonaise op zijn frieten zat en de belofte dat hij zijn leven gebeterd had. Nabil Z. (32) uit Maasmechelen is niet verlegen om een nieuwsfeitje meer of minder. Woensdagmiddag verscheen hij weer voor de correctionele rechtbank. Dit keer omdat hij het op twee data opnieuw aan de stok had gekregen met politiediensten. Vooral de tenlastelegging dat hij ermee dreigde de agenten in burger aan te zullen pakken, werd hem niet in dank afgenomen.

Nabil zorgde voor amok aan het OCMW-centrum van Kinrooi en bij zijn schoonmoeder. Toen de agenten ter plaatse kwamen, gedroeg hij zich weerspannig en zou hij gestrooid hebben met bedreigingen. “Ik kan u wel aan want ik heb aan thaiboksen gedaan", zou de man onder meer geroepen hebben. De rechtbank vorderde een celstraf van dertig maanden met uitstel. “Ik werd uitgemaakt, hoorde racistische opmerkingen en men behandelde mij niet correct”, stelde hij daarover.

Advocaat Erik Schellingen, die de agenten vertegenwoordigde, ontkende dat zijn cliënten zich racistisch hadden gedragen. “Het maakt trouwens wel indruk als iemand zegt dat hij hen in burger zal aanpakken. Mijn cliënten zijn niet alleen agenten, maar ook vaders.” Er werden schadevergoedingen van 2.500 en 5.000 euro gevraagd.

Dalton Brothers

Het levensverhaal van Nabil Z. is niet bepaald alledaags. In 2006 trok hij voor het VRT-programma ‘Het Rechte Pad’ nog door het Andesgebergte samen met enkele andere jongeren. Drie jaar later stond hij met zijn broers terecht voor een vechtpartij bij een tennisclub en in een kapperszaak. Ze kregen destijds de bijnaam ‘Dalton Brothers’.

In 2010 sloeg Nabil een cipier in het ziekenhuis omdat hij te weinig mayonaise bij zijn frietjes kreeg. “Die zaak is fel overdreven”, opperde zijn advocaat. Toen zijn cliënt in 2014 als crimineel werd gezocht, misleide hij de politie. Op zijn Facebookpagina lachte hij hen uit: “Jullie kunnen me toch niet vangen”. Daarmee verwees hij ook naar zijn vlucht door het water in Lanklaar. Zelfs de politiehelikopters merkten hem toen niet op. Later hield hij zich schuil in een bunker, maar uiteindelijk werd hij toch opgepakt op de luchthaven in Eindhoven toen hij terugkeerde van een begrafenis in Marokko.

Agressieproblematiek

Toen eind 2014 de broer van de Maasmechelenaar om het leven was gekomen, vertelde hij tegen onze krant dat hij tot inkeer was gekomen. Toch blijkt zijn kort lontje af en toe nog te ontsteken. Zijn advocaat verwees naar het feit dat de man opgroeide zonder vader. “Hij heeft een agressieproblematiek en is daarvoor in behandeling.”