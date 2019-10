Mysterie rond Bokkenrijders in het Maasland uit de doeken gedaan MMM

22 oktober 2019

15u41 4 Maasmechelen Het mysterie van de Bokkenrijders - de Limburgse roversbende uit de 18de eeuw - wordt woensdagavond uit de doeken gedaan in Maasmechelen.

Francois Van Gehuchten en Rocky Grispen brengen er een voorstelling over de Maaslandse dievenbende. Filmmaker Grispen ging vorig jaar al op zoek naar de onderaardse gangen onder de Markt in Maaseik.

Van Gehuchten is een gerenommeerd historicus die zich verdiepte in de vervolging van honderden vermeende Bokkenrijders in onze provincie. Héél wat mensen werden daarbij onschuldig veroordeeld én terechtgesteld.

De lezing start om 19.30 uur bij Het Huis van de Mens Maasland, Rijksweg 380. Inschrijven via 089/77.74.21 of maasmechelen@deMens.nu