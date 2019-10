Moordverdachte Lei Beaumont overleden in cel Marco Mariotti

16 oktober 2019

08u21 0 Maasmechelen Lei Beaumont is vannacht uit het leven gestapt in zijn cel. Dat wordt bevestigd door meerdere officiële bronnen. De man is momenteel hoofdverdachte in het assisenproces in de moord op zijn vrouw.

Vanmorgen zou de derde dag aanvangen op het assisenproces in Tongeren. Beaumont is altijd zijn onschuld blijven uitschreeuwen en sloeg eerder dit jaar nog op de vlucht naar Spanje. Daar werd hij opgepakt. Deze week begon zijn assisenproces voor de tweede keer. Later meer.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.