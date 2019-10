Moordverdachte Lei Beaumont overleden in cel na emotionele getuigenis van zijn dochter tijdens assisenproces Marco Mariotti LH

16 oktober 2019

08u21 28 Maasmechelen Lei Beaumont is vannacht uit het leven gestapt in zijn cel. Dat wordt bevestigd door meerdere officiële bronnen. De man is momenteel hoofdverdachte in het assisenproces in de moord op zijn vrouw. Vanmorgen zou de vierde dag aanvangen op het assisenproces in Tongeren.

De gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Vucht bij Maasmechelen neergekogeld met vijf dodelijke schoten in haar bovenlichaam en hoofd. Hij kon niet verkroppen dat bij de echtscheiding de gemeenschappelijke goederen in gelijke delen zouden worden verdeeld. Begin mei veroordeelde de volksjury en het hof van assisen in Tongeren Lei Beaumont tot een levenslange celstraf voor die ‘uiterst brutale en laffe executie’.

“Perfecte moord”

“Het is de perfecte moord geweest”, sprak de advocaat van de jongste dochter van het slachtoffer en van de beschuldigde toen. “Josée had geen schijn van kans. Het was een vijandige executie omdat Josée in zijn weg liep. Klinisch perfect uitgevoerd, geen DNA sporen. Daarna nam hij de hulzen op, ruimde hij de crime scene op en vluchtte hij naar het buitenland. De moord en de opkuis waren perfect.”



Beaumont zelf werd daarna internationaal geseind op de Most Wanted-lijst van voortvluchtige criminelen. Het FAST-team van de federale gerechtelijke politie arresteerde hem op 29 mei in het Spaanse Calpe. Beaumont, die altijd zijn onschuld is blijven uitschreeuwen, verklaarde vorige week nog dat hij niet was opgedaagd voor het proces omdat hij “in paniek” en “bezorgd” was om zijn besmeurde reputatie”. Zijn veroordeling had hij in het zuiden in de Belgische en Nederlandse kranten gelezen.

Alles afgepakt

Hij tekende tijdig verzet aan tegen zijn veroordeling waardoor hij een nieuw assisenproces kreeg. Deze week begon dat proces dus voor de tweede keer. Gisteren deed zijn dochter C. (38) nog een emotionele getuigenis. De confrontatie met haar vader in de assisenzaal was bijzonder pijnlijk. Ze raapte al haar moed bij elkaar. Na enkele minuten in een ijzig stille assisenzaal, haalde ze diep adem en luisterde iedereen met de krop in de keel naar de brief die ze zelf wilde voorlezen. Vader Lei keek haar onbewogen en recht in de ogen aan en gaf geen krimp.

Mijn mama lag met haar hoofd op de passagierszetel. Ik heb haar vastgenomen en ik heb haar nog gevraagd of die smeerlap dat gedaan had C., dochter van Lei Beaumont

C. verklaarde dat ze er onmiddellijk van overtuigd was dat haar vader Lei zijn jarenlange dreigementen om zijn ex te vermoorden ook effectief had uitgevoerd. “Mijn mama lag met haar hoofd op de passagierszetel. Ik wist dat ik naar haar toe moest gaan maar het was zeer moeilijk, omdat ze zo werd toegetakeld. Ik heb het toch gedaan. Ik heb haar vastgenomen en ik heb haar nog gevraagd of die smeerlap dat gedaan had.” Met luide stem herhaalde C. dat laatste deel terwijl ze nadrukkelijk in de richting van haar vader keek. “Of die smeerlap dat gedaan had! Want ik wist onmiddellijk dat hij het had gedaan. Daarna heb ik gezegd dat ik veel van haar hield en dat ze me niet alleen mocht laten.”

Haar verhaal liet niemand in de assisenzaal onbewogen. “Hij heeft ons alles afgepakt. Onze vrijheid, onze levensvreugde, onze goede naam, onze erfenis maar vooral onze lieve mama en oma. Na haar dood heb ik zes maanden lang dag en nacht geweend”, zei ze ook.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.