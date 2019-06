Moet assisenproces Lei Beaumont (71) overgedaan worden? Over twee weken kan hij verzet aantekenen tegen zijn veroordeling... Marco Mariotti

12 juni 2019

18u07 5 Maasmechelen Lei Beaumont is sinds dinsdag terug in het land en zit in de gevangenis van Hasselt. De Maasmechelaar werd vorige maand bij verstek veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, nu al tien jaar geleden. De man was eerder naar het buitenland gevlucht, maar kon in het Spaanse Calpe bij de kraag worden gevat.

Gezien de man bij verstek is veroordeeld kan hij verzet aantekenen tegen de beslissing van de jury. Concreet kan dat vijftien dagen na uitlevering aan ons land. Lei Beaumont is zijn onschuld altijd blijven uitschreeuwen, waardoor de kans groot is dat hij ook dit keer zal volharden. En als hij verzet aantekent, dan moet het proces overgedaan worden.

Zijn advocate wil niet vooruitlopen op de zaken. “Zijn arrestatie en het hele proces hebben al genoeg media-aandacht gehad. Het lijkt me goed dat we de rust even bewaren", zegt Natascha Bielen.

Onmiddellijk na de veroordeling voor het hof van assisen, vaardigde het hof een internationaal aanhoudingsmandaat uit. “Hij zal internationaal geseind staan en komt op de most wanted-lijst van Belgische criminelen terecht. Hij mag zich opgejaagd wild voelen”, vertelde aanklager Boyen. Toen hij na twee weken in Spanje van een wandelpad werd geplukt, bleef hij rustig en antwoordde hij op de vraag of hij Lei was, ‘dat dat zou kunnen’.

Dochters

Bij de twee dochters van slachtoffer Josée Widdershoven en hun gezin overheerst nog steeds de angst dat driftkikker Lei opduikt en zijn levensmotto uitvoert: wie mij kapotmaakt, maak ik kapot. “Je zou voor minder schrik hebben”, zei ook Bert Partoens, raadsman van de oudste dochter van Josée. “Hij heeft eerst Josée jarenlang in angst laten leven om haar dan in ware executiestijl te doden. Daarna draagt hij die angst over op zijn kinderen. Zij mogen blijkbaar na tien jaar, zelfs na dit assisenproces, de rust nog niet kennen want hij steekt zijn middelvinger op naar justitie.”