Moeder zwaargewond na frontale botsing in Maasmechelen, in totaal vijf gewonden Vijf ambulances, drie MUG-teams en vijf gewonden bij zwaar ongeval Birger Vandael

12 september 2020

21u41

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 44 Maasmechelen Bij een zwaar verkeersongeval zaterdagavond op de Ontsluitingsweg in Maasmechelen is een moeder zwaargewond geraakt. Haar dochtertje van zeven jaar oud was passagier. De 39-jarige vrouw was met haar voertuig frontaal in botsing gekomen met een personenwagen, waarin drie mensen zaten. Het ging om een zeer hevige klap. Alle vijf inzittenden zaten gekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd.

De zware frontale klap gebeurde even voor 19 uur. In één voertuig zat de vrouw van 39 en haar dochtertje van 7, beiden uit Maasmechelen. In het andere voertuig zaten drie twintigers, ook allen uit Maasmechelen.

De bestuurder van het voertuig met drie jongemannen aan boord verloor vermoedelijk de controle over het stuur, waarna de Audi frontaal botste op de wagen met de moeder. Na de klap belandde de auto met de drie inzittenden in de berm tussen het struikgewas.



Volgens de politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa), die de vaststellingen deed, zaten alle vijf inzittenden gekneld. Drie MUG-teams en vijf ambulances kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en de gewonden af te voeren. De brandweerpost Maasmechelen van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plekke om de geknelde personen te bevrijden. Alle vijf betrokkenen moesten uiteindelijk worden afgevoerd.

De politie LaMa sloot de Ontsluitingsweg af voor alle verkeer tussen de Rijksweg (N78) en de rotonde aan het kanaal Zuid-Willemsvaart. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Maasmechelen om de omstandigheden te onderzoeken.

