Miriam bouwt hele woonkamer om tot kerstpretpark: “Iedereen welkom om een kijkje te komen nemen!” Marco Mariotti

27 november 2019

17u30 12 Maasmechelen Nog maar iets minder dan een maand en het is alweer Kerstmis. Velen versieren de buitenkant van hun huis met honderden – soms zelfs duizenden – lichtjes, maar ook binnenin de woningen worden soms pareltjes gemaakt. Vergeet Disneyland of de Efteling. De woonkamer van Miriam uit Maasmechelen is omgetoverd tot een heus kerstpretpark. Een miniatuurversie weliswaar, maar het oogt adembenemend. “Ik heb alles zelf met de hand gemaakt”, vertelt ze.

Aan de buitenzijde van de woning van Miriam (49) hangen enkele sfeerlichtjes, maar niets doet vermoeden wat er zich binnenin het huis afspeelt. Meer bepaald in de woonkamer. Zowat de ganse ruimte is omgetoverd tot een heus kerstdorp. En dat mag je letterlijk nemen. Honderden poppetjes verblijven er in allemaal zelf uitgevonden ‘kerstwerelden’. Het volledige decor en concept heeft Miriam zelf bedacht.

“Vier jaar geleden ben ik ziek geworden, en ik zocht een bezigheid”, begint ze. “Tijdens de kerstperiode kwam ik op het idee om een kerstdorpje te bouwen. Iets kleins, enkele huisjes met wat licht en sfeer, en klaar. Maar ik had de microbe te pakken en ben eigenlijk nooit meer gestopt.”

Disneyfilms

En dat mag je letterlijk nemen. Het ganse jaar door bouwt en knutselt de Maasmechelse tal van ontwerpen. Ze haalt inspiratie uit Disneyfilms maar soms ook uit eigen hersenspinsels. “Ik werk héél veel met isomo. Het fundament van de eilandjes en woning is bijna altijd van piepschuim gemaakt. Verder gebruik ik veel verf, klei en andere materialen om de sfeer te scheppen. Ik hou van het contrast tussen licht en donker. Zo maak ik van flessen, lege vissenkommen en bokalen allerlei lichtornamenten. De poppetjes heb ik tot nu toe telkens gekocht, maar ik wil daar zélf nog creatiever in worden. Op termijn moet echt álles zelfgemaakt zijn.”

En waar stopt het? “Ik heb nog plaats in de woonkamer. Er kunnen nog verdiepen bij, en mijn terras buiten loopt tot 12 meter diep de tuin in. Als we daar nog wat overdekken, kan er nog héél wat worden bijgebouwd. Er staat hier sinds vier jaar voor enkele duizenden euro’s aan materiaal bij elkaar, maar het is mijn grootste hobby. Ik wil vooral dat mensen mee kunnen genieten van mijn werk en van de kerstsfeer. Daarom kunnen gezinnen met kinderen gerust een bezoekje komen brengen, wél altijd op afspraak.”

Wie bij Miriam wil langsgaan, mag haar contacteren via Facebook door een berichtje te sturen naar ‘Mirke Houben’.