Minderjarigen die inbraken in school gevat na lang politie-onderzoek

16 november 2019

11u37 2 Maasmechelen De politie heeft na een onderzoek van bijna een jaar, drie dieven kunnen arresteren die hadden toegeslagen in een middelbare school in Maasmechelen. Twee van hen zijn minderjarig.

De feiten gebeurden op 8 december 2018. De daders drongen het gebouw binnen via een schuifraam op de benedenverdieping. Het gehele gebouw werd doorzocht en er werden onder andere tablets en laptops gestolen.

Na intens speurwerk werden afgelopen woensdag huiszoekingen uitgevoerd in Genk en Maasmechelen. Drie verdachten werden opgepakt waarvan twee minderjarigen. Beide minderjarigen werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen.