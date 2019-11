Metalen ‘meccano-huis’ te koop voor 359.000 euro, maar wie wil het hebben? Marco Mariotti

04 november 2019

19u39 1 Maasmechelen Wie wil het metalen huis van John Bemelmans (59) kopen? De architect zette achttien jaar geleden een wel héél aparte woning neer, maar zet het nu te koop. “Het is te groot voor twee personen", vertelt hij. Alleen: weinig kandidaten zijn echt te vinden voor het bijzondere design.

In 2001 keken tal wat Maasmechelaren vreemd op toen architect John Bemelmans een volledig metalen woning liet optrekken in het centrum van Mechelen-aan-de-Maas. Bakstenen, cement en beton? Niets voor John. Hij haalde inspiratie uit het meccano-speelgoed uit zijn kindertijd en tekende een ontwerp.

“Alle onderdelen werden op voorhand gemaakt en hier vlakbij geleverd”, vertelt hij. “Daarna was het puur een kwestie van onderdelen in elkaar schroeven en bevestigen aan het fundament. Dit huis stond op twee weken recht, uniek voor de bouwsector begin 2000. In theorie zou je het weer uit elkaar kunnen schroeven."

Vijfhonderd vierkante meter aan woonoppervlakte, drie grote slaapkamers, twee badkamers, een hoog terras, en 150 vierkante meter aan raampartijen. Stalen trappen, stalen keuken en badkamer, stalen plafond en stalen dak. Het woongedeelte heeft een industrieel en toch gezellig loftgevoel. John, zijn vrouw en twee zonen woonden er jarenlang, maar vandaag is het pand te groot voor het koppel.

“De zonen zijn het huis uit, en voor ons twee is het nu veel te ruim. We zoeken iemand die dit wil overkopen, maar beseffen dat niet iedereen hier klaar voor is. Dit was destijds een experiment, een reuze maquette, en ik heb er nog geen seconde spijt van. Ik verwacht niet dat iemand uit Maasmechelen dit opeens wil kopen, maar je weet maar nooit. Het moet al iemand kunstzinnig zijn, of wie weet iemand uit de stad die na jaren toch voor het platteland kiest. Het is hier rustig, vlak bij de natuur, maar toch op slechts twintig minuten rijden van Maastricht of Hasselt.”

Baksteen in de maag

De Vlaming wordt geboren met de baksteen in de maag, wordt al eens gezegd, en dat is blijkt ook vandaag nog steeds het geval. “Letterlijk. Vaak krijgen we te horen of er nog een laagje stenen kan worden rond gebouwd. Iemand vroeg ook al of hij er een garagepoort in kon slijpen. Als het verkocht is, doet de eigenaar ermee wat hij wil, maar het zou pijn doen aan mijn architectenhart.”

De vraagprijs staat momenteel op 359.000 euro. “Niet overdreven veel als je de woonoppervlakte bekijkt. En er liggen zonnepanelen op met nog 20.000 euro aan groenestroomcertificaten. Als het verkocht geraakt, start ik een nieuw project: een kleiner huis enkel gemaakt van glas, ijzer en beton. Maar zolang dat niet gebeurt, blijven we hier wonen."