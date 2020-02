Meisjesnaam gekozen en roze kleertjes gekocht, maar koppel krijgt onverwacht een zoon: “Ik kon mijn ogen niet geloven” Marco Mariotti

28 februari 2020

17u34 42 Maasmechelen Maandenlang dachten Semih Unal en zijn vrouw Sevinc dat ze een dochtertje op de wereld zouden zetten. Kleertjes, speeltjes, doopsuiker, tot de naam ‘Dila’ toe. Alles werd netjes in gereedheid gebracht. Maar plots werden ze verrast tijdens de bevalling. “Een zoon!? Ik kon mijn ogen niet geloven", zegt Maasmechelaar Semih.

Een zestal bezoekjes aan de gynaecoloog en nog eens twee aan de specialist die met zekerheid het geslacht van het kind zouden vertellen. Een meisje, netjes omcirkeld op de echo. In oktober vorig jaar organiseerde de familie nog een feestje mét onthulling van het geslacht: ballonnen, confetti en taart inbegrepen.

Iedereen dolbij en de voorbereidingen gingen van start. “De kamer lieten we netjes verven en zelfs de naam Dila staat er mooi op de muur", doet Semih zijn verhaal. “Een kast vol kleren, spullen, aangepast doopsuiker laten komen uit Turkije. Zelfs gepersonaliseerde handdoekjes met de naam ‘Dila’ op.”

Maar donderdagavond rond 22 uur kwam de kleine ‘Dila’ ter wereld. “Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik zag héél duidelijk het geslacht en dat is allesbehalve dat van een meisje. Ik bleef herhalen dat ik het niet kon geloven, en het personeel dacht dat ik aan het grappen was. Toen ik ze mijn verhaal deed, waren ook zij héél verbaasd.”

Heel wat vrienden en familie kochten al spullen voor een meisje. “Gelukkig kunnen we wel heel wat recupereren, of bij de doopsuiker gewoon de kleur veranderen. Maar helaas niet bij alles.”

Andere naam

Zoals de naam Dila. Een mooie naam voor een meisje, maar niet bedoeld voor hun zoon. “Omdat we op snelheid zijn gepakt, hebben we nog geen naam gekozen. Er waren wel wat ideeën, maar verder zoeken bleek toch niet nodig, dus stonden we daar niet langer bij stil. Officieel in het ziekenhuis staat er ‘Jongetje Unal’ genoteerd. Gelukkig hebben we nog twee weken om een naam te kiezen. Heel de afdeling kent ons verhaal al”, lacht hij.

Vergissen

Hoe het anno 2020 kan gebeuren dat een geslacht verkeerd wordt bepaald, is voorlopig nog een raadsel. “Ik heb de gynaecoloog nog niet kunnen spreken. We weten dat ze wel héél zeker waren. Het kindje lag niet gedraaid, en het geslacht was zelfs met een cirkeltje gemarkeerd op de echo. Blijkbaar zou het kunnen dat de balzak kan plooien en dat het er dan op lijkt alsof het een meisje is, waardoor de dokter zich kan vergissen. De kans dat dit gebeurt, is bijzonder klein, maar het is gebeurd.”

“Of we boos zijn? Zeker niet. Het is misschien een beetje vervelend voor de mensen die al van alles hebben gekocht, maar het kind is gezond en dat is het belangrijkste. Dit zal nog veel keren verteld worden.”