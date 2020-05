Markt van Eisden opent binnenkort weer: “Gangpad tussen kraampjes moet 4,5 meter breed zijn” Marco Mariotti

15 mei 2020

18u01 82 Maasmechelen Goed nieuws voor de liefhebbers van de markt in Eisden. Die gaat op zaterdag 6 juni weer van start, maar op een heel andere manier. Met bredere gangpaden, eenrichtingsverkeer én veel ontsmettingsgel.

De overheid liet weten dat markten met maximaal 50 marktkraampjes mogen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. In Maasmechelen bestaat de markt in Eisden uit nooit meer dan 52 kraampjes, dus dat aantal zit al goed.

“We zijn volop bezig met het uitrollen van dat plan”, zegt Herbert Coox, schepen van Economie (Open Vld). “We gaan zo goed als alle kraampjes kunnen zetten via een nieuwe verdeling, want we moeten rekening houden met afstanden. Zo moet er in het gangpad van kraam tot kraam 4,5 meter afstand zijn. Aan de buitenring op de markt was dat vroeger 4 meter, en de binnenwegen hadden slechts drie meter.” Maar door een herschikking kan wél 4,5 meter gegarandeerd worden.

Maximaal 450 bezoekers

Het volledige parcours zal dan weer in één richting gewandeld moeten worden. “Er zijn twee in- en uitgangen voorzien via de hoek Vrijthof-Geeststraat, en via de Rijksweg. Daar zal ook iemand staan om te tellen hoeveel mensen binnen en buiten gaan. De limiet zal ergens rond de 450 bezoekers liggen." Als de piek bereikt is, kan er pas iemand naar binnen als een andere bezoeker de markt verlaat. Handgel zal ook voorzien zijn en is verplicht te gebruiken.

Toiletten

Aan beleving en gezelligheid zal het dan weer ontbreken. Voor veel mensen is een bezoekje aan de markt een moment waaraan een koffie en stukje vlaai wordt gelinkt. Een toiletbezoek – ook voor marktkramers – hoort daar ook bij. “Maar door de sluiting van de horeca gaat dat niet. Men denkt daar nooit bij na, maar nu dus wel. Er zal een mobiel toilet voorzien zijn. In theorie mag je zelfs niet als koppel naar de markt komen, maar enkel individueel. Vreemd allemaal, maar het is overmacht.”

Minderjarigen en ouderen die hulp nodig hebben, mogen wel begeleid worden door een tweede persoon.

Bedoeling is dat de markt op 6 juni opent. “Maar als we erin slagen, proberen we dat zelfs een weekje eerder, op 30 mei. De dienst Economie van de gemeente werkt momenteel keihard om alles op tijd klaar te krijgen. Mijn appreciatie naar hen toe is enorm.”