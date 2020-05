Man valt partner aan met messen na vermaakuitstap: beiden riskeren celstraf tot 10 maanden VCT

11 mei 2020

12u59 0 Maasmechelen Twee mannen riskeren een celstraf van 8 en 10 maanden nadat op 22 mei vorig jaar een zware ruzie tussen het koppel escaleerde in een vechtpartij. “Toen ik thuiskwam, was hij furieus en viel hij me aan met twee messen in zijn hand”, beschreef partner D. (37). De man was zelf tien dagen werkonbekwaam.

Het koppel, dat al drie jaar een relatie had, was vorig jaar in mei samen op stap geweest met vrienden en collega’s. Eenmaal thuis liep een ruzie tussen de twee volledig uit de hand. De buurvrouw verwittigde de politie nadat ze de twee mannen op straat zag vechten.

Beide heren liepen serieuze verwondingen op. Toen de politie in de woning arriveerde, waren de twee bebloed en was de hele inboedel kort en klein geslagen. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, benadrukte de aanklager, die een celstraf van 8 en 10 maanden vorderde voor de twee partners.

Cocaïne en alcohol

D. (37) uit Maasmechelen was nog steeds zwaar onder de indruk, terwijl hij voor de strafrechter in Tongeren zijn verhaal deed. Volgens hem had partner R. een alcohol- en drugprobleem dat eerder al tot zware agressie had geleid. “Die avond waren we met vrienden en collega’s op stap geweest, onder meer in Hasselt. Plots was hij verdwenen. Toen ik thuiskwam, viel hij mij zomaar aan met twee messen. ‘Ik maak u kapot’, schreeuwde hij. Ik heb geprobeerd die messen af te pakken. Hij had ook alles al kort en klein geslagen. Wat de aanleiding was? Ik denk dat het puur met de cocaïne te maken had, en dat hij jaloers was omdat ik goed met de collega’s kon opschieten.”

Wettelijke zelfverdediging

R. gooide ook nog een stofzuiger in het gezicht van partner D. Het slachtoffer verloor daardoor enkele tanden en hield een gespleten gehemelte over aan de agressie. Hij moest overgebracht worden naar het ziekenhuis en moest een operatie ondergaan. Zijn advocaat vorderde een voorlopige schadevergoeding van 2.200 euro voor de medische kosten en 1.000 euro morele schadevergoeding. Volgens de raadsman moest D. zelf, die een celstraf van 8 maanden riskeert, ook vrijgesproken worden omdat de man handelde uit wettelijke zelfverdediging.

D. heeft sinds de feiten geen contact meer met zijn ex-partner. “Ik heb jarenlang alles voor hem geregeld. Het is heel erg dat hij mij zo heeft behandeld. Hierdoor vertrouw ik nu niemand meer", sloot hij af.

Vonnis volgt op 8 juni.