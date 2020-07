Man rijdt met ijsje achter stuur en krijgt boete MMM

05 juli 2020

16u00 0 Maasmechelen Politie Lanaken-Maasmechelen hield dit weekend controles op meerdere plaatsen. Eén man kreeg een pv omdat hij met een ijsje achter het stuur reed.

Een bestuurder had meer oog voor zijn ijsje dan voor zijn stuur. “Hij reed zonder handen, droeg geen gordel en vergat zijn richtingaanwijzers te gebruiken bij het verlaten van een rotonde”, klink het bij de politie. De politie stelde een onmiddellijke inning op.

Een andere bestuurder had te veel gedronken en testte daarbij nog positief op drugs. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Eén man legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Nog iemand reed met een vervallen voorlopig rijbewijs. Zijn voertuig was tevens niet ingeschreven en ook niet verzekerd. De politie liet het voertuig takelen. Naast verkeer had de politie ook oog voor een gekende overlastplaats. Hun aanwezigheid had een positief effect. Er werd geen overlast vastgesteld.