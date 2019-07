Man masturbeert al fluitend langs het kanaal MMM

10 juli 2019

18u11 0 Maasmechelen De politie heeft dinsdagavond een oproep binnen gekregen van een bezorgde fietsster die het kanaal passeerde in Lanklaar net voorbij Maasmechelen Village.

De dame zag er rond 18 uur een man langs het jaagpad aan het kanaal staan, niet heel ver van de brug ter hoogte van de Boslaan. De naakte man stond er in de bosjes en was duidelijk bezig met masturberen. Volgens de dame was hij ook aan het fluiten.

De politie werd opgetrommeld en de dame fietste snel verder. Ter plaatse konden de agenten helaas niemand meer aantreffen.