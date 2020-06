Man aangevallen in Maasmechelen, slachtoffer overleden MMM

01u41 62 Maasmechelen In Maasmechelen is zaterdagavond rond 22.30 uur een man aangevallen. Dat gebeurde aan de Oude Baan in Eisden. Hij liep daarbij verwondingen op in de borst en overleed in het ziekenhuis.

De man zou in de borst zijn gestoken met een mes. Over de omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid. Het slachtoffer werd in een auto overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was er erg aan toe en overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis van Genk.

Het parket en labo gingen ter plaatsen in Eisden om de omstandigheden te onderzoeken.