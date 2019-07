Man (42) die Mia Tielens (61) doodde,

blijft aangehouden MMM

16 juli 2019

17u55 0 Maasmechelen De raadkamer in Tongeren heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van de 42-jarige Peter H., die sinds vrijdag in de cel zit op verdenking van moord op zijn 61-jarige vriendin Mia Tielens in Maasmechelen. De man zou aan een psychische aandoening lijden.

Mia Tielens werd vorige week donderdagochtend levenloos thuis aangetroffen in haar badkamer op de Zandstraat in Maasmechelen. Ze bleek door middel van geweld om het leven te zijn gebracht. Dezelfde dag kon de politie haar Nederlandse vriend Peter H. arresteren.

De ex-partner van Mia kwam donderdag een kijkje nemen in de Zandstraat, omdat de dochter er niet in slaagde om haar telefonisch te bereiken. De ex verwittigde de lokale politie, waarna Mia Tielens werd gevonden. Onmiddellijk werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. Het gerechtelijk lab deed een uitgebreid sporenonderzoek en er kwam een forensisch team ter plaatse. Van de plaats waar de feiten zich afspeelden, werd ook een 3D-scan genomen. Blijkbaar is er iets mis met de geestestoestand van Peter H., die slechts zeer moeizaam verhoord kon worden. Zijn advocaat heeft al een gerechtspsychiater ingeschakeld.