Man (32) bedreigt ex met de dood en riskeert werkstraf: “Pas maar op dat je geen zuur in je gezicht krijgt” VCT

06 augustus 2020

18u20 0 Maasmechelen Een dertiger uit Maasmechelen riskeert een werkstraf van 120 uur omdat hij zijn ex-partner met de dood bedreigde. “Pas maar op dat je geen zuur in het gezicht krijgt”, luidde zijn boodschap nog.

“Het was een moeilijk moment voor mij, ik dacht dat ik mijn kind niet meer mocht zien en was de kluts kwijt”, verdedigde R. (32) zich voor de strafrechter in Tongeren. Op 8 juli deed zijn ex aangifte bij de politie. Sinds ze de relatie met de dertiger verbroken had, bleef hij haar lastigvallen met telefoons en berichten. Hij dreigde ermee de vrouw te vermoorden en waarschuwde dat ze maar moest oppassen dat ze geen zuur in haar gezicht zou krijgen. Omdat het slachtoffer rust wilde, diende ze klacht in bij de politie.

Radeloos

“Hij beseft dat het niet kan wat hij gedaan heeft”, pleitte zijn raadsman. “Hij was radeloos en wilde zijn kind meer zien. Nu hebben de twee een regeling uitgewerkt en beseft hij dat hij zaken op een andere manier moet oplossen.”

Vonnis volgt op 13 augustus.